El empleo formal privado creció y los salarios tuvieron una leve recuperación de poder adquisitivo en junio de 2025

(Imagen Ilustrativa).

En mayo y junio de 2025, el empleo en el sector formal privado en Argentina mostró un crecimiento sostenido del 0,1% mensual, alcanzando un récord de 9.253.000 puestos de trabajo registrados, según datos difundidos este martes por el Ministerio de Capital Humano. Entre mayo de 2024 y mayo de 2025, se incorporaron 93.000 trabajadores al sector, destacándose un aumento de 15.000 empleos formales en mayo de este año, de acuerdo con la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, basándose en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

El empleo asalariado en el sector privado llegó a 6.241.000 personas en mayo de 2025, con un incremento de 6.000 trabajadores respecto al mes anterior. Los sectores que lideraron este crecimiento fueron transporte, almacenamiento y comunicaciones (+0,6%), suministro de electricidad, gas y agua (+0,4%), comercio y reparaciones (+0,3%), hoteles y restaurantes (+0,2%) y actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (+0,2%). En junio, el empleo en empresas privadas de diez o más trabajadores también creció un 0,1% en los principales aglomerados urbanos, con un aumento notable en empresas medianas (50 a 199 empleados) del 0,3%.

Por otro lado, los salarios del sector privado registrado, mostraron una recuperación significativa en junio, tras varios meses de caídas. La Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) alcanzó $1.468.135,75, con un incremento nominal del 2,8% mensual. Descontada la inflación, el salario promedio real creció un 0,7% respecto a mayo, situándose en niveles similares a los de noviembre de 2023, antes del cambio de Gobierno. Esta mejora en el poder adquisitivo también se observó en los salarios definidos por los principales convenios colectivos de trabajo.

El Ministerio destacó una reducción en la conflictividad laboral, con 46 conflictos con paro en junio, un 10% menos que en el mismo mes de 2024 y un 22% menos que en mayo de 2025. Esto se tradujo en menos huelgas, menos huelguistas y menos jornadas no trabajadas, según el comunicado oficial.

Las expectativas de los empleadores son positivas: el 3,9% de las empresas prevén cambios en su dotación de personal en los próximos tres meses, con un 2,3% que espera aumentar su plantilla y un 1,6% que anticipa reducciones, resultando en una expectativa neta positiva del 0,7%.

Estos datos, provenientes de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) y el SIPA, reflejan una evolución favorable del empleo registrado y una mejora en las condiciones laborales, especialmente en las categorías ocupacionales con mejores condiciones, tanto a nivel nacional en mayo como en los principales centros urbanos en junio.

