El embajador Peter Lamelas se reunió con Santiago Caputo en la Casa Rosada

El asesor presidencial Santiago Caputo. (Foto: Gentileza).

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, se reunió este lunes con el asesor presidencial Santiago Caputo en la Casa Rosada, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales. La reunión tuvo lugar al mediodía y se desarrolló en el despacho de Caputo en el primer piso de Balcarce 50.

Lamelas había sido recibido por el ministro del Interior, Diego Santilli, el 2 de diciembre último, oportunidad en que ambos “repasaron los principales puntos de la agenda bilateral y destacaron la relación de alto nivel que une a los dos países”.

En ese encuentro hablaron sobre “las oportunidades de cooperación mutua, orientadas a ampliar el intercambio comercial”, y destacaron “los valores compartidos de libertad y progreso” entre ambas naciones.

Si bien no hubo un temario definido, las administraciones de Argentina y Estados Unidos tienen pendientes los detalles del acuerdo de libre comercio que fue anunciado por la gestión de Donald Trump en noviembre del año pasado.

La semana pasada, en tanto, Milei había recibido en la Casa Rosada a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a la activista Elisa Trotta, con la crisis de Venezuela como tema principal de la agenda, en medio del anuncio del régimen de ese país de liberar a presos políticos.

En tanto, el embajador de los Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Leandro Rizzuto, inició hoy una visita a la Argentina, durante la cual planea reunirse con funcionarios de la Cancillería y de los ministerios de Defensa y de Seguridad.

“Los encuentros se centrarán en fortalecer la cooperación en el marco de la OEA para avanzar en prioridades compartidas entre Estados Unidos y la Argentina, entre ellas la facilitación del comercio regional, el fortalecimiento de la seguridad hemisférica y la ampliación de asociaciones que promuevan la prosperidad en toda la región”, se informó en un comunicado.

El diplomático desarrollará su agenda en Buenos Aires hasta el próximo jueves.

El embajador Rizzuto es un hombre de negocios con una trayectoria que abarca el ámbito empresarial global, las políticas públicas y la diplomacia.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

