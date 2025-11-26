Conéctate con nosotros

El dólar volvió a subir y cerró en $1.475

El dólar oficial cerró este miércoles en $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $5 respecto del cierre del martes.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.475 y $1.480 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.480.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $$1.430 para la compra y $1.450 para la venta, con una baja de 0,69% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicó en $1.439, sin cambios en la variación de su precio. Quedó a 69 pesos del techo cambiario (hoy en $1.508,98).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subió o,68% hasta $1.491,1, y el CCL (Contado Con Liquidación) registró una suba de 0,45% hasta los$1.531,3.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el martes en US$41.184 millones.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

