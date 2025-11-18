El dólar volvió a subir y cerró en $1.425

El dólar oficial cerró este martes en $1.375 para la compra y $1.425 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $10 respecto del lunes último.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.420 y $1.430 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.470.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.410 para la compra y $.1430 para la venta, con una baja de 0,35% en la jornada.

El dólar mayorista cerró en $1.395, cayó 0,5% y quedó a más de 100 pesos del techo cambiario (hoy en $1.504,98).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP cayo 0,49% hasta $1.439,6, y el CCL (Contado Con Liquidación) rhizo lo mismo hasta los $1474 (-0,81%).

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el lunes en US$40.356 millones.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

