El dólar terminó la semana a la baja y se ubicó en $1.445

El dólar oficial cerró este viernes en $1.395 para la compra y $1.445 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $30 respecto del último cierre.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.460 y $1.470 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.470.

El dólar blue se cotizaba este viernes en $1.390 para la compra y $1.410 para la venta, con una baja del 2,1% en la jornada.

El mayorista se ubicó en $1.447,5, sin registrar cambios en su cotización y quedando a $52 del techo cambiario ($1.499,5).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 1,2% hasta $1.462,23, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso del 0,7% hasta los $1.482,45.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el miércoles en US$41.013 millones. El jueves no hubo actividad en los bancos debido al Día del Bancario.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

