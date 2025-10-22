Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

El dólar tarjeta va camino a los $2.000 y el minorista se afirma en $1.515, un nuevo récord

Publicado

(Imagen Ilustrativa).

Ajeno a las señales de respaldo que llegan desde los Estados Unidos, el mercado cambiario argentino continúa mostrando alta tensión, con niveles récords para la cotización del dólar. Este miércoles, el Banco Central no intervino en el mercado.

A tal punto hay tensión, que el ministro de Economía, Luis Caputo, centró su exposición de este miércoles ante empresarios en aclarar que el lunes, cualquiera sea el resultado electoral, la política cambiaria se mantendrá, con las controversiales bandas de flotación. “No va a haber ningún cambio al esquema actual”, dijo Caputo.

El problema es que el mercado sigue presionando por una devaluación y una libre flotación del tipo de cambio, que lleva al Banco Central a vender divisas. En tanto, el tipo de cambio oficial mayorista cerró este miércoles a $1.488,42, equivalente a una caída del $1,89 (-0,13%). Se ubica apenas a $3 de distancia del techo de la banda de flotación, que actualmente está en $1491,56.

Turismo

Es que, a pesar de las palabras de Caputo, en el mercado existe coincidencia en que la semana próxima, cualquier sea el resultado, habrá cambios que podrían terminan impactando sobre el esquema cambiario.

En este escenario, el dólar oficial minorista se mantuvo estable a $1.515 en el Banco Nación. Si se le suma el 30% a cuenta de Ganancias por viajes o compras en el exterior, el dólar tarjeta ya cotiza a $1.969.

Epec

La presión cambiaria es adjudicada por expertos a la cobertura de posiciones por parte de los argentinos antes de las elecciones. Además, la demanda de divisas subió por importaciones adelantadas y por la búsqueda de cobertura de individuos.

Los tipos de cambio financieros arrancaron la rueda a la baja, pero a medida que transcurrieron las primeras operaciones del día, la tendencia se revirtió.

Columnistas

El dólar MEP cotizó a $1.592,48, una suba de $0,91 frente al martes (+0,1%). En cambio, el dólar contado con liquidación (CCL) avanza $4,80, para alcanzar por primera vez los $1612,49 (+0,3%).

En tanto, el blue se negocia a $1.550, unos $5 por encima del cierre anterior (+0,3%). Se trata del valor nominal más alto del que se tenga registro.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

Telecom

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:, , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Polémica: El Gobierno nacional le cobró a Bahía Blanca $17 millones por cada puente colocado después del trágico temporal

En una decisión que generó una fuerte polémica, el Gobierno Nacional le exigió al municipio de Bahía Blanca el pago de una suma “millonaria”...

Hace 7 días

Noticias

Córdoba: Diez detenidos de una megabanda que ingresaba droga con drones a Bouwer

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) desarticuló una megabanda que introducía droga, celulares y cables USB en el complejo Penitenciario de Bouwer, en Córdoba Capital....

Hace 6 días

Columnistas

Donald Braden, reescribiendo el pacto colonial

En política, una de las formas más eficaces para envilecer la práctica discursiva es repetir palabras, a veces conjugadas con algún verbo de fácil...

Hace 7 días

Noticias

La CGT conmemoró el Día de la Lealtad y advirtió que “la primera reforma laboral tiene que ser reducir la jornada de trabajo”

La CGT realizó este jueves un acto de conmemoración del Día de la Lealtad Peronista, que se diferenció de ceremonias de años anteriores, ya...

Hace 7 días