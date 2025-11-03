Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

El dólar se recalentó y volvió a tocar los $1.500, tras los anuncios de cambios en el Gabinete

Publicado

(Imagen ilustrativa).

El dólar oficial cerró este lunes en $1.450 para la compra y $1.500 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $25 respecto del último cierre del viernes pasado.

La divisa comenzó la semana en alza, tras haberse conocido los nombres que conforman el actual Gabinete nacional y la designación de Alejandro Lew como secretario de Finanzas.

Incendios

El presidente Javier Milei mantuvo este lunes la primera reunión junto a su nuevo Gabinete, en donde Manuel Adorni (Jefe de Ministros), Pablo Quirno (Canciller) y Diego Santilli (ministro de Interior) hicieron sus debuts en sus respectivos cargos.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.490 y $1.500 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.505.

Turismo

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.420 para la compra y $1.440 para la venta, con una baja de 0,3% en la jornada.

El mayorista cerró en $1.474 y registró un incremento del 2,7% en la jornada.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 1,2% hasta $1.494,96, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un alza de 0,7% hasta los $1.517,7.

Epec

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el viernes en US$39.382 millones. Hoy, el Gobierno cancelará US$822 millones de un vencimiento de intereses al Fondo Monetario Internacional (FMI), que impactará en el nivel de las reservas.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

Mackentor

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

En este articulo:, , , , , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Elecciones 2025: Natalia De la Sota se fue del “Cordobesismo” y conformó el bloque “Defendamos Cordoba”

La reelecta diputada Natalia de la Sota anunció este martes que dejará el bloque Cordobesista para conformar una nueva bancada con el nombre de...

Hace 7 días

Noticias

La Corte Suprema avaló el juicio por la causa Cuadernos y revocó el sobreseimiento de Carolina Pochetti

La Corte Suprema de Justicia dio luz verde este martes al avance de la causa “Cuadernos”, al rechazar más de 20 recursos interpuestos por...

Hace 7 días

Noticias

Un gabinete violeta: Renunciaron Francos y Catalán y Milei designó a Adorni

El presidente Javier Milei aceptó este viernes por la noche, la renuncia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos y lo reemplazó con el actual...

Hace 4 días

Noticias

Quintela se reunió con diputados provinciales después de haber sido excluido del encuentro de Milei con gobernadores

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se reunió este viernes con diputados de su distrito luego de haber sido excluido del encuentro del...

Hace 4 días