El dólar se mantuvo estable y cerró en $1.485

El dólar oficial cerró este jueves en $1.435 para la compra y $1.485 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin cambios respecto del cierre del miércoles.

La divisa norteamericana cotizó estable y en los mismos valores con los que cerró la rueda del miércoles. En el mercado informal, el tipo de cambio paralelo operó $10 por debajo de su último valor.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.470 y $1.485 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.485.

El dólar blue se cotizaba en $1.485 para la compra y $1.505 para la venta, con una baja de 0,67% en la jornada. El dólar mayorista se ubicó en $1.464, subió 0,3% y quedó a 72 pesos del techo cambiario (actualmente en $1.536,35).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 0,15% hasta $1.499,7, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 0,13% hasta los $1.533,4.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el miércoles en US$44.240 millones, luego de que la entidad haya comprado más de US$113 millones en tres días.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.