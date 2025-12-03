Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

El dólar se mantuvo estable y cerró en $1.480

Publicado

Imagen Ilustrativa. (Foto: Gentileza).

El dólar oficial cerró este miércoles en $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin registrar cambios en relación al cierre del martes.

La divisa se mantuvo estable y no registró cambios en su cotización, tras haberse conocido la negociación por US$7.000 millones con distintos bancos privados.

Incendios

“Los bancos nos ofrecieron entre US$6.000 millones y 7000 millones y estamos viendo cuanto le tomaremos”, dijo el ministro de Economía Luis Caputo, durante el encuentro “Líderes” organizado por el diario El Cronista y seguido por la Agencia Noticias Argentinas.

Ese monto sería utilizado para hacer frente al pago de intereses que vencen en enero, por un total de US$4.000 millones.

Turismo

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.470 y $1.480 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.485.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.420 para la compra y $1.440 para la venta, con una baja de 0,35% en la jornada.

Epec

El dólar mayorista se ubicó en $1.454, bajó 0,2%  y quedó a 58 pesos del techo cambiario (hoy en $1.512,48).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP cayó 0,41% hasta $1.473,8, y el CCL (Contado Con Liquidación) registró un descenso de 0,41% hasta los $1.514,2.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el martes en US$41.882 millones.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

Mackentor

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

Telecom

El Valle

News

En este articulo:, , , , , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Operaba en el límite entre Córdoba y Villa Allende: Cae una banda que vendía cocaína

Una banda narcomenudista que operaba en el noroeste de Córdoba Capital, en el límite con Villa Allende, fue desbaratada este martes. Hay cuatro detenidos,...

Hace 2 días

Noticias

Córdoba: Con la lluvia se cayó una parte del cielorraso de una dependencia del MPF, ingresó agua y no funcionó la protección eléctrica

La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) de Córdoba denunció que durante la tormenta que se abatió sobre Córdoba Capital y gran...

Hace 3 días

Noticias

Córdoba: Primero llega la lluvia y luego, desde el domingo, un alivio en la temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que desde la madrugada de este sábado se esperan en la Provincia de Córdoba lluvias y tormentas, algunas...

Hace 6 días

Noticias

El peronismo rechazó la reforma laboral libertaria y denunció que “es parte del pliego de condiciones del FMI”

El peronismo sostuvo este viernes que la reforma laboral que impulsa el Gobierno “es parte del pliego de condiciones del FMI” que busca “consolidar...

Hace 6 días