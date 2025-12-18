Conéctate con nosotros

El dólar se mantuvo estable y cerró en $1.475

El dólar oficial cerró este jueves en $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin cambios respecto del cierre del miércoles.

Durante este jueves, la divisa escaló 5 pesos y tocó los $1.480 -valor máximo en lo que va de la semana-, pero finalmente cerró en los mismos valores que el miércoles.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.470 y $1.475 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.480.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.470 para la compra y $1.490 para la venta, con una baja de 0,68% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicó en $1.455, subió 0,3% y quedó a  65 pesos del techo cambiario ( hoy en $1.520,03).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP bajó 0,86% hasta $1.499,8, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso del 0,67% hasta los $1.543,7.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el día anterior en US$42.227 millones.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

