El dólar se mantuvo estable en $1.475

El dólar oficial cerró este jueves en $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin registrar cambios respecto del cierre del miércoles.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.470 y $1.475 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.480.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.420 para la compra y $1.440 para la venta, con una baja de 0,7% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicó en $1.450, subió 0,8% y quedó a poco más de $50 del techo cambiario (hoy en $1.509,48).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP cayó 0,46% hasta $$1484,3, y el CCL (Contado Con Liquidación) se mantuvo en $$1531,3 sin cambios.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaron este miércoles en US$41.959 millones.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

