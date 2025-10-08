El dólar se mantuvo estable en $1.455

El dólar oficial cerró este martes en $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin cambios con relación al cierre previo. La divisa norteamericana se mantuvo estable durante la jornada del martes, sin registrar cambios en sus cotizaciones, a poco más de 14 rondas financieras de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El lunes, el ministro de Economía Luis Caputo mantuvo una reunión con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, en la capital norteamericana de Washington para avanzar en las negociaciones por un swap de US$20.000 millones. “Continuaremos nuestras productivas discusiones sobre las diversas opciones que el Tesoro tiene preparadas para apoyar las firmes políticas de Argentina”, señaló Bessent en sus redes.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.455 y $1.460 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.465.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.435 para la compra y $1.455 para la venta, con una suba de 0,7% en la jornada.

El mayorista se ubicaba en $1.429,5, sin registrar cambios en su precio. Según analistas de mercado, el Tesoro Nacional realizó “fuertes ventas” para contener el tipo de cambio y, en caso de continuar en ese ritmo, “vendería todo lo comprado durante el esquema de retenciones cero”.

Actulamente, el régimen de las bandas cambiarias se posiciona en $1.484,16 para el techo y $942,74 para el piso.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 1,7% hasta $1.524,85, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un incremento del 2,5% hasta los $1.554,28.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el lunes en US$42.628 millones.

CAYERON ACCIONES

El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este martes en baja, mientras que los bonos operaron con tendencia mixta. El S&P Merval cayó hoy 0,48% hasta los 1.793.951,80 puntos. Medido en dólares perdió 2,1%.

En un panel líder donde se destacaron las bajas, tuvieron las mayores caídas las acciones de Ternium (-5,17%) y Aluar (-4,95%).

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas registraron resultados negativos. Los máximos descensos fueron de Supervielle (-4,08%) y Banco Francés (-3,94%).

En los títulos públicos, el AL30 ganó 0,27% y el AL35 bajó 0,93%; mientras que el Riesgo País cayó 5,90% y cerró en 1.016 puntos, según la medición de JP Morgan.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

