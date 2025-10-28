El dólar rebotó y quedó al borde de los $1.500

El dólar oficial cerró hoy en $1.445 para la compra y $1.495 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $35 respecto del cierre del lunes. La divisa frenó la tendencia a la baja que registró al comienzo de la semana, luego del triunfo electoral del Gobierno en las elecciones de medio término.

De esta manera, quedó a las compuertas de los $1.500, en donde el ministro de Economía Luis Caputo dijo sentirse “cómodo” la semana pasada.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.485 y $1.500 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.500.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.445 para la compra y $1.465 para la venta, sin registrar cambios respecto a la rueda de ayer.

El dólar mayorista se ubico en $1.470 con una suba de 3,3%, en lo que fue una jornada “volátil” con volumen de US$571 millones, según estiman analistas.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 2,3% hasta $1.474,58, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 2,2% hasta los $1.492,03.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el lunes en US$41.059 millones.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

