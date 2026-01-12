Conéctate con nosotros

El dólar operó estable y comenzó la semana en $1.490

El dólar oficial cerró este lunes en $1.440 para la compra y $1.490 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin cambios respecto del último cierre. La divisa norteamericana se mantuvo estable durante el primer día de la semana, sin registrar cambios en su cotización. Con respecto al mercado informal, el dólar blue se cotiza en el mismo valor al que cerró la última rueda.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.485 y $1.490 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.490.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.485 para la compra y $1.505 para la venta, sin cambios en su precio.

El dólar mayorista se ubicó en $1.469,5 subió 0,4% y quedó a 72 pesos del techo cambiario (actualmente en $1.541,26). Mañana se difunde el dato de inflación por parte del INDEC, por lo que el límite inferior y superior del sistema de flotación se ajustarán en base al porcentaje que de el organismo.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 0,11% hasta $1.488,6, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 0,07% hasta los $1.527,2.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el viernes en US$44.396 millones, tras haber comprado US$218 millones durante la semana anterior.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

