El dólar oficial volvió a bajar y terminó en $1.385

El dólar oficial cerró este martes en $1.335 para la compra y $1.385 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $45 respecto del cierre del lunes. De esta manera, la moneda estadounidense consolidó la tendencia bajista que inició el lunes, luego de haber recibido el apoyo del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el anuncio del Gobierno sobre la eliminación de retenciones para granos y carnes avícolas y bovinas.

Este martes, el presidente Javier Milei mantuvo una reunión con su par americano, Donald Trump, en donde recibió el respaldo del republicano de cara a las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre. Este encuentro fue tomada de buena manera por el mercado.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.375 y $1.385 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.415.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.395 para la compra y $1.415 para la venta, con una baja de 2,8% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicaba en $1.369 con un descenso del 2,8%. De esta forma, quedó ubicado por debajo del techo de la banda, que se ubica en $1.477,28.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 1,8% hasta $1.402,22, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso de 1,% hasta los $1.416,78.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el lunes en US$39.118 millones.

ACCIONES Y RIESGO PAÍS

Acciones y bonos operaron hoy con subas de más de 10%, mientras que el Riesgo País retrocedió 7%. El Merval cerró con una suba de 0,42% ubicado en 1.818.672,00. En un panel líder mixto, se destacaron las subas de Metrogas (11,61%), Transener (6,65%) y Transportadora Gas del Norte (6.20%).

Los ADRs tuvieron una jornada positiva, con principales ganancias de Edenor (4,01%), BBVA Banco Francés (3,96%) y Banco Macro (3,39%).

En tanto, el Riesgo País cayó 7% hasta los 1.007 puntos.

Los bonos operaron con tendencia al alza. El AL30 registró una suba de 4,09% y el AL35 una suba de 1,90%.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

