Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

El dólar oficial terminó en $1.430 tras apoyos de Estados Unidos y la baja de retenciones a carnes y granos

Publicado

(Imagen Ilustrativa)

El dólar oficial cerró este lunes en $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $85 respecto del último cierre.

Tras el apoyo del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el anuncio del Gobierno sobre la eliminación de retenciones para granos y carnes avícolas y bovinas hasta el 31 de octubre, la moneda estadounidense se estabilizó y comenzó la semana a la baja.

Luego de una semana con incertidumbre cambiaria, producto de la venta de más de US$1.100 millones de las reservas del Banco Central (BCRA) para contener al dólar mayorista dentro del régimen de bandas cambiarias, el tipo de cambio mayorista bajó hasta los $1.408 y obtuvo un retroceso de 4,5% en el día.

Turismo

Actualmente, el régimen de bandas cambiarias se ubica en $1.476,79 para el techo y $947,49 para el piso.

Con una baja de $85 respecto al cierre del viernes, el dólar oficial cayó más de un 5% y concluyó el lunes a $1.430.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.430 y $1.450 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.470.

Epec

El dólar blue se cotizó en $1.455 para la compra y $1.475 para la venta, con una baja de 3,1% en la jornada.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 5,8% hasta $1.461,22, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso del 6% hasta los $1.473,69.

Las reservas del Banco Central se ubicaban el viernes en US$39.259 millones.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

Preventa Mackentor

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

Telecom

El Valle

News

En este articulo:, , , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Córdoba: Cinco detenidos de una banda narco familiar que hacía delivery de cocaína

Una banda narco familiar fue desmantelada en barrio San Vicente, en el este de la Capital provincial. El grupo era liderado por la madre...

Hace 5 días

Noticias

Córdoba: Los libertarios, una diputada alineada con Bullrich y un radical con peluca entre los cinco cordobeses que apoyaron los vetos

Doce de los dieciocho diputados nacionales por Córdoba se expresaron contra los vetos del presidente ultraderechista, Javier Milei, a las leyes de financiamiento universitario...

Hace 5 días

Noticias

Córdoba: Se realiza otra Marcha Federal contra el veto a la Ley de Financiamiento Universitario

El miércoles 17 de septiembre, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) se sumará a las movilizaciones que se realizarán en todo el país, “con...

Hace 6 días

Columnistas

La salud como derecho humano fundamental pareciera una utopía

El titulo no se condice con la realidad de la salud pública argentina. No obstante, y aunque nos parezca una historia de otro país,...

Hace 3 días