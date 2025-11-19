Conéctate con nosotros

El dólar oficial subió a $1.430 y quedó a la par del blue

(Imagen Ilustrativa)

El dólar oficial cerró este miércoles en $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $5 respecto del cierre de ayer.

En lo que va de la semana, la moneda estadounidense registró altibajos en el precio de su cotización. Hoy volvió a subir  y cerró en $1.430, un incremento del 0,36%.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.430 y $1.440 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.470.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.410 para la compra y$1.430 para la venta, sin registrar cambios durante la jornada.

El dólar mayorista se ubicó en $1.405, subió 0,7% y quedó a 100 pesos del techo cambiario (hoy en $1.505,48).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subió 0,4% hasta $1.444,7, y el CCL (Contado Con Liquidación) hizo lo mismo en $1.479 (0,49%).

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el martes en US$40.620 millones.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

