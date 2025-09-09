El dólar oficial se mantuvo estable y cerró en $1.425

El dólar oficial cerró este martes en $1.375 para la compra y $1.425 para la venta en la cotización de Banco Nación, manteniéndose estable con respecto al cierre del lunes.

En medio de todo el revelo producto de la derrota legislativa de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires, la divisa se mantuvo estable durante toda la jornada, sin marcar saltos como sucedió el lunes, cuando llegó a rozar los $1.460.

Distintos operadores señalaron que la estabilidad de la moneda estadounidense se logró sin intervención oficial por parte del Gobierno, ya que se mantuvo flotando entre las dos bandas cambiarias (alrededor de $950 para el piso y $1.470 para el techo).

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.425 y $1.435 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.440.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.370 para la compra y $1.390 para la venta, con una suba de 0,4% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicaba en $1.416, un incremento del 0,6%.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 0,5% hasta $1.427,75, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso de 0,3% hasta los $1.435,4.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el lunes en US$40.541 millones.

RIESGO PAÍS

El indicador de JP Morgan, que mide el diferencial de la tasa de retorno de los bonos del Tesoro de los EEUU con similares emisiones emergentes, tocó los 1.108 puntos básicos, el nivel más alto desde el 14 de octubre de 2024.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

