El dólar oficial se mantuvo estable en la jornada, con un máximo de $1.475 en bancos

(Imagen Ilustrativa)

El dólar oficial cerró este miércoles en $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en la cotización de Banco Nación, en igual valor respecto del cierre del martes.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó en $1.464,274 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.475.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.455 para la compra y $1.475 para la venta, con un incremento del 1,04% en la jornada.

El dólar mayorista, por su parte, se ubicó en un valor de $1.430, estable en la jornada y con una suba de 3,6% en lo que va del mes. Actualmente, el régimen de bandas cambiarias se posiciona en $1.484,65 para el techo.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP se posicionaba en $1.574,35 con una suba de 0,1%, y el CCL (Contado Con Liquidación) retrocedía un 0,1% hasta los $1.559,15.

Las reservas del Banco Central se ubicaban el martes en US$42.202 millones.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

Noticias Argentinas
