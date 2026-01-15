El dólar oficial retrocedió $10 y el FMI celebró la compra de reservas

El dólar oficial cerró este jueves en $1.420 para la compra y $1.470 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $10 respecto del cierre del miércoles. Se trata del valor más bajo que registró la divisa desde que arrancó el año y también uno de los menores en los últimos 30 días.

Al momento de apertura, el tipo de cambio oficial se ubicaba en los $1.480. Durante la jornada fue retrocediendo y marcó dos descensos de $5 cada uno, hasta cerrar en $1.470.

Este recorrido se produce en un contexto en donde el Banco Central (BCRA) lleva acumulados USD520 millones, habiendo realizado la mayor compra de reservas el miércoles pasado (USD187 millones). El balance de reservas brutas se encuentra en USD44.717 millones.

En ese sentido, el Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó el ritmo de acumulación de reservas y anunció que la revisión del programa en curso se realizará en febrero. “La acumulación de reservas comenzó a un ritmo acelerado, lo cual es muy bueno”, señaló la vocera del organismo, Julie Kozack.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.470 y $1.475 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.475.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.490 para la compra y $1.510 para la venta, con una baja de 0,33% en la jornada.

El dólar mayorista quebró el techo de los $1.450 y cerró la jornada en $1.443. Cayó 0,9% este jueves y quedó a más de 100 pesos del techo cambiario (aproximadamente en $1.544,94).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 0,3% hasta $1.473,5 y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso de 0,59% hasta los $1.510,9, manteniéndose como el tipo de cambio más alto.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

