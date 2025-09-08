El mercado pone a prueba al gobierno: El dólar oficial marcó un salto en su precio y cerró por encima de los $1.400

El dólar oficial cerró este lunes en $1.365 para la compra y $1.425 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $45 respecto del cierre del último viernes. De este modo quedó a $35 del techo de la banda de flotación de $1460 establecida por el Ministerio de Economía.

La disparada de la divisa surge luego de que se hayan conocido los resultados de la elección legislativa de la Provincia de Buenos Aires, donde Fuerza Patria se impuso por más de 13 puntos sobre La Libertad Avanza, al cosechar 46,96% de los votos contra 33,85%, respectivamente. La elección bonaerense dejó en evidencia la debilidad del gobierno ultraderechista e introdujo el “fantasma” de la gobernabilidad.

Esto hizo que durante la rueda de este lunes el dólar se ubicara en el techo de la banda cambiaria, tocando los $1.460 durante las primeras horas de la jornada.

A medida que las operaciones en el mercado iban aumentado, la moneda estadounidense fue retrocediendo en su precio y terminó cerrando en la zona de los $1.425, una baja de $35 con relación a la apertura.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.430 y $1.450 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.460.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.360 para la compra y $1.380 para la venta, con una suba de 1,1% en la jornada.

Por su parte, el dólar mayorista se ubicaba en $1.408 con un alza de 3,3%.

En tanto, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 3,7% hasta $1.434,68, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un incremento de 3,7% hasta los $1.442,46.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el viernes en US$40.520 millones.

ESCENARIO

El Tesoro cuenta con alrededor de u$s1.100 millones para intervenir antes del techo de la banda. Sólo en la semana pasada habría utilizado 500 millones de dólares para tratar de contener la suba de la divisa, lo que indica que el “poder de fuego” del Tesoro es acotado. Según la información disponible, el BCRA recién utilizaría este paquete de divisas en el techo de la banda, tal como lo establece el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El siguiente paso que podría dar el gobierno es utilizar los dólares provenientes del desembolso del FMI, sin embargo, no resultaría una buena señal para el mercado ya que desnudaría la vulnerabilidad de las reservas disponibles y condicionaría la solvencia de mediano y largo plazo.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

