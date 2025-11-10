Conéctate con nosotros

El dólar oficial comenzó la semana estable

Imagen Ilustrativa. (Foto: Gentileza).

El dólar oficial cerró este lunes en $1.395 para la compra y $1.445 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin registrar cambios con relación a su último cierre.

De esta manera, inicia la semana sin variaciones en su precio y continúa por debajo de los $1.450, según lo difundido por la entidad financiera.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.445 y $1.450 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.470.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.405 para la compra y $1.425 para la venta, con una suba de 0,7% en la jornada. Este lunes aumentó $10.

El dólar mayorista cerró en $1.447,5 y no registró variaciones en la primera rueda hábil, quedando a más de $52 del techo cambiario (actualmente en $1.500,99).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subió 0,29% hasta $1.455, y el CCL (Contado Con Liquidación) hizo lo mismo un 0,1% hasta los $1.473,2.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el viernes en US$40.260 millones, al desprenderse de US$796 millones debido a un pago de vencimiento del Fondo Monetario Internacional (FMI).

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

