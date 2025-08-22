El dólar oficial cerró la semana en $1335 y el “Blue” a $1345

El dólar oficial cerró este viernes en $1.295 para la compra y $1.335 para la venta en la cotización de Banco Nación, con una suba de $10 respecto del cierre del jueves.

Mientras que en los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó pasado el mediodía a $1.337,231 para la venta, según datos del BCRA. La mayor cotización se alcanzó en algunas entidades bancarias a $1.347.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.325 para la compra y $1.345 para la venta, con una suba de 1,92% en la jornada.

Por su parte, el dólar mayorista se ubicaba en $1.321 con una suba de 0,3%.

La cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP sumaba 0,5% hasta $1.328,30 y el CCL registraba un ascenso de 0,6% hasta los $1.331,65.

Por último, las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) se ubicaban el jueves en US$41.483 millones.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

