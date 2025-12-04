El dólar oficial cayó y cerró en $1.470

El dólar oficial cerró este jueves en $1.420 para la compra y $1.470 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $10 respecto del cierre del miércoles.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.470 y $1.475 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.475.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.410 para la compra y $1.430 para la venta, con una baja de 0,7% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicó en $1.451, cayó 0,2% y quedó a 61 pesos del techo cambiario (hoy en $1.512,99).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subió 0,12% hasta $1.473,4, y el CCL (Contado Con Liquidación) registró un incremento de 0,15% hasta los $1.512,4.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaron este miércoles en US$41.888 millones.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

