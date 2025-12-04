Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

El dólar oficial cayó y cerró en $1.470

Publicado

Imagen Ilustrativa.

El dólar oficial cerró este jueves en $1.420 para la compra y $1.470 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $10 respecto del cierre del miércoles.

Incendios

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.470 y $1.475 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.475.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.410 para la compra y $1.430 para la venta, con una baja de 0,7% en la jornada.

Turismo

El dólar mayorista se ubicó en $1.451, cayó 0,2% y quedó a  61 pesos del techo cambiario (hoy en $1.512,99).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subió 0,12% hasta $1.473,4, y el CCL (Contado Con Liquidación) registró un incremento de 0,15% hasta los $1.512,4.

Epec

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaron este miércoles en US$41.888 millones.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

Mackentor

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

Telecom

El Valle

News

En este articulo:, , , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Operaba en el límite entre Córdoba y Villa Allende: Cae una banda que vendía cocaína

Una banda narcomenudista que operaba en el noroeste de Córdoba Capital, en el límite con Villa Allende, fue desbaratada este martes. Hay cuatro detenidos,...

Hace 2 días

Noticias

Córdoba: Con la lluvia se cayó una parte del cielorraso de una dependencia del MPF, ingresó agua y no funcionó la protección eléctrica

La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) de Córdoba denunció que durante la tormenta que se abatió sobre Córdoba Capital y gran...

Hace 3 días

Noticias

Córdoba: Primero llega la lluvia y luego, desde el domingo, un alivio en la temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que desde la madrugada de este sábado se esperan en la Provincia de Córdoba lluvias y tormentas, algunas...

Hace 6 días

Noticias

El peronismo rechazó la reforma laboral libertaria y denunció que “es parte del pliego de condiciones del FMI”

El peronismo sostuvo este viernes que la reforma laboral que impulsa el Gobierno “es parte del pliego de condiciones del FMI” que busca “consolidar...

Hace 6 días