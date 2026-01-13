El dólar oficial cerró este martes en $1.435 para la compra y $1.485 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $5 respecto del cierre del lunes.

Durante la jornada del martes, la divisa estadounidense obtuvo un leve descenso en la pizarra del Banco Nación, por lo que cerró el segundo día de la semana a la baja. Con respecto al mercado informal, el tipo de cambio paralelo promedió al mismo precio que su último cierre.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.470 y $1.485 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.490.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.485 para la compra y $1.505 para la venta, sin cambios en su precio.

El dólar mayorista se ubicó en $1.461,5, bajó 0,5% y quedó a 80 pesos del techo cambiario (actualmente en $1.542,49).

El próximo cambio se producirá el 31 de enero, cuando se contabilizará la inflación de noviembre de 2025, que fue de 2,5%. A partir de este incremento, el precio tope será de $1.564,30. Asimismo, al 28 de febrero ese valor se corregirá en un 2,8% (IPC de diciembre de 2025) y alcanzará los $1.608,10.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía/subía 0,04% hasta $1.485,5, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 0,05% hasta los $1.525,4.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el lunes en US$44.768 millones.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.