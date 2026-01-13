El próximo cambio se producirá el 31 de enero, cuando se contabilizará la inflación de noviembre de 2025, que fue de 2,5%. A partir de este incremento, el precio tope será de $1.564,30. Asimismo, al 28 de febrero ese valor se corregirá en un 2,8% (IPC de diciembre de 2025) y alcanzará los $1.608,10.

Mackentor