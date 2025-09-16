El dólar oficial alcanzó los $1.480 y siguen cayendo las reservas

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.455 para la compra y $1.475 para la venta, con un incremento de 1% en la jornada.
El dólar mayorista, por su parte, se ubicaba en $1.469 con una suba de 0,1% en la jornada.
Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 0,9% hasta $1.478,18, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso de 1,3% hasta los $1.481,62.
Las reservas del Banco Central (BCRA) perforaron los US$40.000 millones y se ubicaron el lunes en US$39.848 millones, producto de los pagos al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$271 millones y al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por US$112 millones.
Cabe recordar que el viernes, las reservas eran de US$40.309 millones. Esto significa que en el primer día hábil de esta semana cayeron otros US$461 millones. En tanto, la semana anterior, la reducción había llegado en los cinco días de operaciones a 232 millones de dólares.
RIESGO PAÍS
-Cierre del 16/9/2025: 1231 puntos.
-Cierre del 15/9/2025: 1140 puntos.
-Variación: +91 puntos (+7,98%).
QUÉ ES EL RIESGO PAÍS
El riesgo país es un indicador creado por JP Morgan. Este es medido por el índice EMBI+ y evalúa el riesgo que implica invertir en un país en comparación con otros. Mide la exposición a pérdida financiera que puede sufrir alguien que invierta en un país por problemas macroeconómicos y/o políticos. Cuanto mayor sea el riesgo, más son las probabilidades de incumplimiento por parte de la nación en cuestión y más el costo de financiamiento nacional o internacional de las empresas. En términos prácticos define la sobretasa que tienen que pagar los bonos de cada nación frente a los del Tesoro de Estados Unidos.
CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.
—
SUSCRIBITE A DOSSIER360.
HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.
RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.
CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.