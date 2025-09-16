Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

El dólar oficial alcanzó los $1.480 y siguen cayendo las reservas

Publicado

Imagen Ilustrativa. (Foto: Alexandra Timis / Unsplash).

El dólar oficial cerró este martes en $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $5 respecto del cierre del lunes. En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.480 y $1.482 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.485. También subió el índice de Riesgo País que elabora el JP Morgan.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.455 para la compra y $1.475 para la venta, con un incremento de 1% en la jornada.

El dólar mayorista, por su parte, se ubicaba en $1.469 con una suba de 0,1% en la jornada.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 0,9% hasta $1.478,18, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso de 1,3% hasta los $1.481,62.

Turismo

Las reservas del Banco Central (BCRA) perforaron los US$40.000 millones y se ubicaron el lunes en US$39.848 millones, producto de los pagos al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$271 millones y al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por US$112 millones.

Epec

Cabe recordar que el viernes, las reservas eran de US$40.309 millones. Esto significa que en el primer día hábil de esta semana cayeron otros US$461 millones. En tanto, la semana anterior, la reducción había llegado en los cinco días de operaciones a 232 millones de dólares. 

Telecom

RIESGO PAÍS

-Cierre del 16/9/2025: 1231 puntos.

-Cierre del 15/9/2025: 1140 puntos.

-Variación: +91 puntos (+7,98%).

News

QUÉ ES EL RIESGO PAÍS

El riesgo país es un indicador creado por JP Morgan. Este es medido por el índice EMBI+ y evalúa el riesgo que implica invertir en un país en comparación con otros. Mide la exposición a pérdida financiera que puede sufrir alguien que invierta en un país por problemas macroeconómicos y/o políticos. Cuanto mayor sea el riesgo, más son las probabilidades de incumplimiento por parte de la nación en cuestión y más el costo de financiamiento nacional o internacional de las empresas. En términos prácticos define la sobretasa que tienen que pagar los bonos de cada nación frente a los del Tesoro de Estados Unidos.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

GYM

En este articulo:, , , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
Columnistas 2025

Te puede interesar

Noticias

Córdoba: Denuncian al fiscal De Aragón por su actuación en la represión de una protesta y la detención de Giuliani y otros dirigentes

Organismos de Derechos Humanos denunciaron ante el fiscal general de la Provincia, Juan Manuel Delgado, la actuación del fiscal Ernesto Rafael De Aragón en...

Hace 4 días

Noticias

Argentina se opuso junto a EE.UU. e Israel: La ONU aprobó una resolución que impulsa crear un estado palestino

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó este viernes una resolución que respalda la Declaración de Nueva York, que busca revitalizar la solución...

Hace 4 días

Noticias

Financiamiento universitario: Tras el veto presidencial, la oposición, gremios y estudiantes convocaron a una nueva marcha federal

Tras la comunicación del veto presidencial a la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso, la oposición, gremios universitarios y federaciones estudiantiles convocaron...

Hace 6 días

Noticias

La Cámara de la Construcción alertó sobre la crisis del sector y reclama implementar un “plan federal”

La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) alertó sobre la crisis que atraviesa el sector y llamó a implementar un “plan federal de trabajo...

Hace 4 días