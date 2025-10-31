Conéctate con nosotros

El dólar no se toma respiro y cerró la semana con una nueva suba

Publicado

(Imagen Ilustrativa).

El dólar oficial cerró este viernes en $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $10 respecto del cierre del jueves. Tras la victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones de medio término, la divisa transitó la primera semana postelectoral con poca volatilidad en su precio.

Mientras que al inicio de la semana llegó a ubicarse por debajo de los $1.400, fue ganando valor hasta quedar en el rango de $1.460 y $1.470. Con el cierre de hoy, subió 0,7%.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.470 y $1.480 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.480.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.425 para la compra y $1.445 para la venta, con una baja de 0,7% en la jornada.

El dólar mayorista se posicionó en $1.435, sin cambios respecto de la cotización del jueves. Actualmente, el techo del régimen cambiario se ubica en $1.496,02.

Por su parte, en la cotización de los financieros, el MEP subió 1% hasta $1.489,59, y el CCL (Contado Con Liquidación) registró una suba de 0,9% hasta los $1.504,86.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el jueves en US$40.495 millones.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

