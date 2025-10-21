Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

El dólar no para, el BCRA vende, los ahorristas se desprenden de los pesos y el CCL llegó a $1.600

Publicado

Dólar estadounidense. (Foto: Gentileza).

El dólar sigue su carrera ascendente antes de las elecciones del domingo, con entidades financieras y ahorristas buscando cobertura en divisa norteamericana, lo que llevó el contado con liqui a la zona de los 1.600 pesos, un nuevo récord.

El oficial cerró en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de 20 pesos respecto de la jornada anterior, mientras que el Banco Central intervino con una venta de USD 45 millones y las reservas retrocedieron a USD 40.539 millones.

La divisa estadounidense sigue en alza a pesar del renovado respaldo del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, que no alcanza para calmar la escalada de la moneda, que acumula $40 desde que se inició la semana.

“No queremos otro Estado fallido en América Latina, y una Argentina fuerte y estable como buen vecino, está explícitamente en el interés estratégico de Estados Unidos”, sostuvo Bessent.

Turismo

Destacó, además, que el presidente Javier Milei “se ha esforzado por revertir políticas económicas irresponsables anteriores, como el gasto excesivo, la irresponsabilidad fiscal y el endeudamiento imprudente”. Y ponderó el apoyo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) reiteró  al “sólido programa económico” de Argentina.

En este escenario de respaldo internacional, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.510 y $1.515 para la venta, y en algunas casas de cambio cotizaba a $1.520.

Epec

Por su parte, el dólar blue cotizaba a $1.525 para la compra y $1.545 para la venta, con una suba de 1,9% en la jornada.

El mayorista, en tanto, escaló hasta los $1.486,5, un incremento del 0,6%. Actualmente, el régimen de bandas cambiarias está establecido en $1.491,07 para el techo.

Columnistas

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 1,8% hasta $1.580,1, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 1,9% y superó los $1.600, hasta ubicarse en $1.600,37.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

Telecom

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:, ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Columnistas

Presentan proyecto de ley para liberar las fumigaciones en todo el país

Las poblaciones de pequeños pueblos y ciudades de las zonas agrícolas argentinas registran un notable cambio en la morbilidad y en la mortalidad (en...

Hace 7 días

Noticias

Córdoba: Carro afirmó que la reforma laboral que propone Milei generará “más precarización y desempleo”

El diputado nacional y candidato a la reelección Pablo Carro (Fuerza Patria) dijo que “jamás las reformas laborales generaron empleo, sólo terminaron en mayor...

Hace 7 días

Noticias

Polémica: El Gobierno nacional le cobró a Bahía Blanca $17 millones por cada puente colocado después del trágico temporal

En una decisión que generó una fuerte polémica, el Gobierno Nacional le exigió al municipio de Bahía Blanca el pago de una suma “millonaria”...

Hace 6 días

Noticias

Córdoba: Piden denunciar en la Corte “el incumplimiento de la Nación respecto a la Caja de Jubilaciones”

El legislador provincial, Dante Rossi (UCR, Construyendo Córdoba), le pidió al Fiscal de Estado Jorge Córdoba que denuncie a la nación por “el incumplimiento...

Hace 7 días