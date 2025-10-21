El dólar no para, el BCRA vende, los ahorristas se desprenden de los pesos y el CCL llegó a $1.600

El dólar sigue su carrera ascendente antes de las elecciones del domingo, con entidades financieras y ahorristas buscando cobertura en divisa norteamericana, lo que llevó el contado con liqui a la zona de los 1.600 pesos, un nuevo récord.

El oficial cerró en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de 20 pesos respecto de la jornada anterior, mientras que el Banco Central intervino con una venta de USD 45 millones y las reservas retrocedieron a USD 40.539 millones.

La divisa estadounidense sigue en alza a pesar del renovado respaldo del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, que no alcanza para calmar la escalada de la moneda, que acumula $40 desde que se inició la semana.

“No queremos otro Estado fallido en América Latina, y una Argentina fuerte y estable como buen vecino, está explícitamente en el interés estratégico de Estados Unidos”, sostuvo Bessent.

Destacó, además, que el presidente Javier Milei “se ha esforzado por revertir políticas económicas irresponsables anteriores, como el gasto excesivo, la irresponsabilidad fiscal y el endeudamiento imprudente”. Y ponderó el apoyo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) reiteró al “sólido programa económico” de Argentina.

En este escenario de respaldo internacional, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.510 y $1.515 para la venta, y en algunas casas de cambio cotizaba a $1.520.

Por su parte, el dólar blue cotizaba a $1.525 para la compra y $1.545 para la venta, con una suba de 1,9% en la jornada.

El mayorista, en tanto, escaló hasta los $1.486,5, un incremento del 0,6%. Actualmente, el régimen de bandas cambiarias está establecido en $1.491,07 para el techo.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 1,8% hasta $1.580,1, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 1,9% y superó los $1.600, hasta ubicarse en $1.600,37.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

