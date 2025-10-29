El dólar perdió $35 y se despegó de los $1.500

El dólar oficial cerró este miércoles en $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $35 respecto del cierre del martes.

A la espera de novedades sobre las reformas anunciadas por el presidente Javier Milei, la divisa continúa cuesta abajo y cayó un 2% en el día. Mientras que acciones y bonos argentinos se mantienen en alza con subas de hasta 9%.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.460 y $1.470 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.480.

El dólar blue se cotizaba en $1.440 para la compra y $1.460 para la venta, con una baja de 0,3% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicó en $1.440 y bajó, al igual que el minorista, un 2%. Actualmente, el techo del régimen cambiario está establdecido en $1.495,03.

Por su parte, en el segmento financiero se posicionó el MEP en $1.467,58 (-0,7%) y el Contado con Liquidación se mantuvo estable, en $1486,17.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el martes en US$40.771 millones.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

