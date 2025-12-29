Conéctate con nosotros

El dólar comenzó la última semana del año estable y cerró en $1.475

Imagen Ilustrativa.

El dólar oficial cerró este lunes en $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin cambios respecto del último cierre.

Durante el último lunes del 2025, la divisa norteamericana cotizó estable en el rango de $1.475 y $1.480. En el mercado informal, el tipo de cambio paralelo se ubica por encima de los $1.530.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.470 y $1.480 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.485.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.520 para la compra y $1.540 para la venta, con una suba de 0,66% en la jornada.

Turismo

El dólar mayorista se ubicó en $1.457, subió 0,5% y quedó a 68 pesos del techo cambiario (hoy en $1.525,58). A partir del 1° enero comenzarán a regir las nuevas bandas cambiarias anunciadas por el Banco Central, que se ajustarán por inflación.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 0,1% hasta $1.487,2, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 0,3% hasta los $1530,3.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el día anterior en US$43.610 millones.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

