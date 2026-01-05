El dólar comenzó la semana estable y cerró en $1.495

El dólar oficial cerró este lunes en $1.445 para la compra y $1.495 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin cambios respecto del último cierre.

La divisa norteamericana se mantuvo estable en la primera jornada de la semana, luego del alza que registró durante el primer día hábil del año y con el debut de las bandas cambiarias. Con respecto al mercado informal, el dólar blue cayó $15.

En los bancos, el tipo de cambio minorista se negoció a $1.495 para la venta. La mayor cotización se alcanzó en ese rango.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.495 para la compra y $1.515 para la venta, con una baja de 0,99% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicó en $1.475, subió 1,2% y quedó a 57 pesos del techo cambiario (hoy en $1.532,69). Desde el viernes entró en vigencia el nuevo esquema de flotación, el cual se irá actualizando en base al último dato de inflación oficial que difunda el INDEC.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 0,1% hasta $$1.501,4, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 0,27% hasta los $1.538,5.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el viernes en US$43.099 millones.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.