El dólar comenzó la semana con una leve suba y cerró en $1.460

Publicado

Dólar estadounidense. (Foto: Gentileza).

El dólar oficial cerró este lunes en $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $5 respecto del último cierre.

Tras haber entablado una semana en donde tocó su precio mínimo en dos meses, la divisa estadounidense comenzó la semana con un alza de $5 en su cotización. En cuanto al mercado informal, el dólar blue subió $10.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.460 y $1.470 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.472.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.470 para la compra y $1.490 para la venta, con una suba de 0,34% en la jornada.

Turismo

El dólar mayorista se ubicó en $1.439, subió 0,8% y quedó a 119 pesos del techo cambiario (actualmente en $1.558,54).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 0,25% hasta $1470,6, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 0,42% hasta los $1515,2.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el viernes en US$45.561 millones.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

