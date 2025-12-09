El dólar comenzó la semana con leve suba y cerró en $1.465

El dólar oficial cerró este lunes en $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $5 respecto del último cierre.

La divisa estadounidense opera con relativa estabilidad en todas las variantes durante la jornada de este martes, que ayer no tuvo actividad debido al feriado por el Día de la Inmaculada Concepción, mientras los inversores aguardan señales sobre la política monetaria del gobierno de Javier Milei.

Mientras que este martes se conocerá el dato clave de la licitación, en donde el Gobierno busca obtener US$1.000 millones a una tasa de 9% según anticipó el ministro de Economía Luis Caputo.

Lo obtenido servirá como parte del vencimiento de US$4.500 millones que debe afrontar el Ejecutivo en enero, en una nueva operación en el mercado de deuda voluntaria luego de ocho años.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.460 y $1.465 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.470.

El dólar blue se cotizaba este lunes en $1.425 para la compra y $1.445 para la venta, con una suba de 0,71% en la jornada. El dólar mayorista se ubicó en $1.441, cayó 0,7% y quedó a 74 pesos del techo cambiario (hoy en $1.515,5).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP bajó 0,31% hasta $1.472, y el CCL (Contado Con Liquidación) registró un descenso de 0,14% hasta los $1502,5.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el viernes en US$41.756 millones.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

