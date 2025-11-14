Conéctate con nosotros

El dólar cerró la última jornada a la baja: En la semana cayó $20

Publicado

Imagen Ilustrativa.

El dólar oficial cerró este viernes en $1.375 para la compra y $1.425 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $5 respecto del cierre del jueves.

La moneda americana cerró la semana en baja, tras haber acumulado un retroceso de 20 pesos desde el lunes pasado.

Si bien no tuvo alto impacto en la cotización de la divisa, el anuncio del acuerdo entre Argentina y Estados Unidos se trasladó al precio de las acciones y bonos argentinos.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.425 y $1.430 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.470.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.410 para la compra y $1.430 para la venta, con una baja de 0,35% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicó en $1.411, sin registrar cambios respecto de su cotización y a más de $90 del techo cambiario (hoy en $1.502,98).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP bajó 0,18% hasta $1.453,5, y el CCL (Contado Con Liquidación) registró una suba de 0,24% hasta los $.1485,4.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el día anterior en US$40.680 millones.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

