Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

El dólar cerró la semana en alza a pesar de la injerencia de Bessent y Estados Unidos

Publicado

Imagen Ilustrativa. (Foto de Mackenzie Marco / Unsplash).

El dólar oficial cerró este viernes en $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $50 respecto del cierre del jueves. A pesar del anuncio del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, la divisa no logró contener su precio y se disparó $50, registrando un precio máximo de $1.485 durante la jornada.

Antes de la apertura de los mercados, Bessent lanzó una nueva advertencia a los operadores financieros que especulan contra la Argentina.

Dijo que el Tesoro “está monitoreando a los mercados” y agregó: “Tenemos la capacidad de actuar con flexibilidad y contundencia para estabilizar a la Argentina”.

Turismo

Confirmó, además, que ese organismo sigue comprando pesos mediante la venta de dólares en el mercado spot y a través de lo que se denomina “blue chip swap”, que es un intercambio de dinero por acciones de empresas argentinas de primera línea.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.475 y $1.490 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.495.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.465 para la compra y $1.485 para la venta, con una suba de 1,3% en la jornada.

Epec

El mayorista, por su parte, se ubicó en $1.455 con una suba del 3,9%. Actualmente, el régimen de bandas cambiarias se posiciona en $1.489,09 para el techo y $939,59 para el piso.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 4,1% hasta $1.533,82, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 3,8% hasta los $1.548,02.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el jueves en US$41.701 millones.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

Columnistas

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

Telecom

El Valle

News

En este articulo:, , , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Columnistas

Presentan proyecto de ley para liberar las fumigaciones en todo el país

Las poblaciones de pequeños pueblos y ciudades de las zonas agrícolas argentinas registran un notable cambio en la morbilidad y en la mortalidad (en...

Hace 2 días

Noticias

La Cámara Nacional Electoral declaró que se encuentran vencidos los plazos para reimprimir las boletas

La Cámara Nacional Electoral declaró este lunes que se encuentran vencidos los plazos para la reimpresión de las Boletas Únicas de Papel (BUP) de...

Hace 4 días

Noticias

Comisión Libra: Diputados apelan la medida de la Justicia que impide llevar funcionarios por la fuerza pública

La comisión investigadora de la cripto estafa Libra apeló este lunes la decisión del Juzgado Federal N.º 8, a cargo de Marcelo Martínez de...

Hace 4 días

Noticias

Córdoba: Carro afirmó que la reforma laboral que propone Milei generará “más precarización y desempleo”

El diputado nacional y candidato a la reelección Pablo Carro (Fuerza Patria) dijo que “jamás las reformas laborales generaron empleo, sólo terminaron en mayor...

Hace 2 días