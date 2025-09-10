Conéctate con nosotros

El dólar cerró en alza con un máximo de $1.445 en bancos

Dólar estadounidense. (Foto: Gentileza).

El dólar oficial cerró hoy en $1.385 para la compra y $1.435 para la venta en la cotización de Banco Nación, con una suba de $10 respecto del martes. De este modo, el dólar acumula una suba de 4% respecto del cierre del viernes, que se aceleró por el resultado electoral del domingo en la provincia de Buenos Aires.

La consultora Max Capital señaló que “datos del BCRA confirman que durante la semana pasada, la primera con intervención del Tesoro para ´aportar liquidez y permitir el buen funcionamiento del mercado´ el Tesoro vendió USD550mn (USD285mn sólo el viernes), reduciendo sus depósitos a USD1.100 millones. El tesoro sólo en septiembre enfrenta vencimientos por unos USD900mn con multilaterales”.

De este modo, la cotización se mantiene por debajo del techo de banda fijado por el Gobierno, que se ubica en $1.470,9, aunque se encuentra en el nivel más próximo desde la implementación del sistema de flotación.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó en $1436,167 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.445.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.365 para la compra y $1.385 para la venta, sin variaciones en la jornada. El dólar mayorista se ubicaba en $1.423,50, sin cambios en el día tras un incremento de 6% en lo que va de septiembre.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 0,3% hasta $1.426,30, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso de 0,4% hasta los $1.434,58.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el martes en US$40.493 millones, 48 millones por debajo de las del lunes (40.541 millones de dólares).

RIESGO PAÍS

-Cierre del 10/9/2025: 1070.

-Cierre del 9/9/2025: 1108.

-Variación: -38 (-3,43%).

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

