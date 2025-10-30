El dólar cerró con leve suba en $1.465

El dólar oficial cerró este jueves en $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $5 respecto del cierre del miércoles. La jornada cerró con poca volatilidad cambiaria, en donde la divisa tuvo un máximo de $1.470 ($10 más que el cierre del miércoles).

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.460 y $1.470 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.470.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.435 para la compra y $1.455 para la venta, sin cambios durante la rueda del jueves.

El dólar mayorista se ubicó en $1.435, con una baja de 0,3%. Actualmente, el techo del régimen de la banda cambiaria se posiciona en $1.495,52.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 0,6% hasta $1.466,43, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso de 0,1% hasta los $1.486,25.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el miércoles en US$40.765 millones.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

