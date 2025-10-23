Conéctate con nosotros

El dólar cedió tras una nueva intervención del Tesoro americano y cerró cerca de los $1.500

Publicado

(Imagen ilustrativa).

El dólar oficial cerró este jueves en $1.455 para la compra y $1.505 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $10 respecto del cierre del miércoles. La divisa cayó en su precio luego de haber escalado hasta tocar los $1.515 y tras la confirmación oficial de que el Tesoro de Estados Unidos vendió cerca de US$400 millones en la rueda del miércoles para abastecer la demanda.

El ministro de Economía Luis Caputo confirmó la venta del Tesoro durante una entrevista, en la que además consideró “lógico” el nerviosismo de la gente ante el turno electoral porque “cada vez que se prende la televisión hay alguien que le está metiendo miedo con cambios”.

“Estamos en un esquema de bandas perfectamente calibradas, con un Banco Central capitalizado y con soporte financiero de Estados Unidos como no tuvo ningún país en el mundo. Estamos ante una oportunidad histórica”, enfatizó el jefe del Palacio de Hacienda.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.515 y $1.520 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.520.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.485 para la compra y $1.505 para la venta, con una baja de 3,3% en la jornada.

El mayorista se ubicó en $1.480, con un descenso de 0,54% en la rueda. A pesar de haber rozado el límite de la banda (hoy $1.492,05), no hubo intervención del Banco Central, según analistas de mercado.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 3,3% hasta $1.540,42, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso del 2,9% hasta los $1.564,56.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el miércoles en US$40.570 millones.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

