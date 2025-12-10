El dólar cayó y cerró a $1.460 en la mitad de semana

El dólar oficial cerró este miércoles en $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $5 respecto del cierre del martes.

La divisa estadounidense operó en la baja respecto al cierre previo -que se ubicó en $1.465-, en un contexto de expectativa por las licitaciones en dólares y en pesos que encaró el Ministerio de Economía.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.455 y $1.460 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.470.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.430 para la compra y $1.450 para la venta, con una suba de 0,35% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicó en $1.438, bajó 0,2% y quedó a 78 pesos del techo cambiario (hoy en $1.516).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subió 0,29% hasta $1.473,3, y el CCL (Contado Con Liquidación) cayó 0,09% hasta los $1.501.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el martes en US$41.739 millones.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.