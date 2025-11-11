El dólar bajó y cerró en $1.440

El dólar oficial cerró este martes en $1.390 para la compra y $1.440 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $5 respecto del cierre del lunes.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.440 y $1.450 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.470. La divisa operó estable durante la rueda del martes, con poca volatilidad y sin cambios bruscos respecto a la víspera.