El dólar bajó y cerró en $1.440

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.410 para la compra y $1.430 para la venta, promediando una suba de 0,36% en la jornada.
El dólar mayorista se ubicó en $1.414, un descenso del 2,3% y quedando a poco más de $87 del techo cambiario (que se encuentra en $1.501,49).
Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP cayó 0,09% hasta $1455,9, y el CCL (Contado Con Liquidación) se mantuvo estable en $1.477.
Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el lunes en US$40.402 millones.
CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.
