El dólar bajó y cerró en $1.440

Imagen Ilustrativa. (Foto de Mackenzie Marco / Unsplash).

El dólar oficial cerró este martes en $1.390 para la compra y $1.440 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $5 respecto del cierre del lunes.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.440 y $1.450 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.470. La divisa operó estable durante la rueda del martes, con poca volatilidad y sin cambios bruscos respecto a la víspera.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.410 para la compra y $1.430 para la venta, promediando una suba de 0,36% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicó en $1.414, un descenso del 2,3% y quedando a poco más de $87 del techo cambiario (que se encuentra en $1.501,49).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP cayó 0,09% hasta $1455,9, y el CCL (Contado Con Liquidación) se mantuvo estable en $1.477.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el lunes en US$40.402 millones.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

