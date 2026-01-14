Bajó el dólar oficial, subió el “Blue” y el BCRA compró otros USD187 millones

El dólar oficial cerró este miércoles en $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $5 respecto del cierre del martes. En tanto, el BCRA adquirió otros USD 187 millones, sumando en los primeros catorce días de 2026, un total de 520 millones a las reservas.

Durante la jornada de mitad de semana, la divisa estadounidense obtuvo una leve baja de $5 luego de haberse conocido la inflación de diciembre. En el mercado informal, el dólar blue opera en alza tras haber registrado dos subas en el día.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.475 y $1.480 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.485.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.495 para la compra y $1.515 para la venta, con una suba de diez pesos en la jornada (0,67%).

El dólar mayorista se ubicó en $1.456,5 bajó 0,3% y quedó a 87 pesos del techo cambiario (actualmente en $1.543,71). Luego de que le INDEC difundiera la inflación de diciembre, el techo para febrero será de $1.600.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 0,32% hasta $$1.481,6, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso de 0,35% hasta los $1.521,5.

COMPRA DE DÓLARES

El Banco Central hizo una fuerte compra de divisas este miércoles, por 187 millones de dólares. Así, alcanzó reservas por USD 44.717 millones, en el marco de su decisión de empezar a adquirir divisas como venía solicitando el Fondo Monetario Internacional (FMI).