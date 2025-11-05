Conéctate con nosotros

El dólar bajó $10 y cotizó en $1.475

Dólar estadounidense. (Foto: Gentileza).

El dólar oficial cerró este miércoles en $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $10 respecto del cierre del martes.

La moneda volvió a registrar una baja en su cotización, a la espera de resultados sobre la licitación que enfrenta hoy el Gobierno, en donde enfrentará vencimientos por más de $7,5 billones.

Con la designación de Alejandro Lew a la cabeza de la Secretaría de Finanzas, el menú ofrecido contará con 3 papeles tasa fija (S27F6, S31G6 y T30A7), 2 Boncer cupón cero (TZXM6 y TZXO6), 2 letras TAMAR (M31G6 y M31Y7) y un Dollar linked (D30A6). Será la primera licitación del décimo primer mes.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.475 y $1.480 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.480.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.420 para la compra y $1.440 para la venta, con una baja de 1,4% en la jornada.

El mayorista se ubicó en $1.447,5 y cayó 1,6%, quedando a poco más de $50 del techo cambiario (hoy en $1.498,50).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP cayó 0,8% hasta $1.482,94, y el CCL (Contado Con Liquidación) registró un descenso de 0,6% hasta los $1.503,87.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el martes en US$40.800 millones.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

