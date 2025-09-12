El dólar avanzó 6% esta semana, cerró a $1465 y quedó cerca del techo de flotación

El dólar oficial cerró este en $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $20 respecto del cierre de ayer. De esta manera, la moneda estadounidense se ubicó más cerca del techo de bandas por el Gobierno, situado en los $1.472.

Esta semana, posterior al resultado negativo de las elecciones bonaerenses para el gobierno del ultraderechista, Javier Milei, el dólar reflejó la presión de la incertidumbre política y avanzó 6%. En el cierre de la jornada avanzó a un nuevo máximo y quedó a menos de un punto de llegar al techo de la banda de flotación fijada por el Gobierno.

Rava Bursátil señaló que “el mercado argentino muestra volatilidad por eventos políticos post-electorales y medidas del Banco Central, lo que impacta en tasas y el dólar”.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.462,492 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.470.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.405 para la compra y $1.425 para la venta, con una suba de 1,08% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicaba en $1.455, sin cambios en la jornada pero con una suba de 8,3% en el mes.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 1% hasta $1.465,22, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 1,9% hasta los $1.473,70.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el jueves en US$40.362 millones, unos 14 millones menos que el miércoles (US$40.396) y 159 millones por debajo del lunes 8 de septiembre (US$40.541).

RIESGO PAÍS

-Cierre del 12/9/2025: 1047 puntos.

-Cierre del 11/9/2025: 1024 puntos.

-Variación: +23 puntos (+2,2%).

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

