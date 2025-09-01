El dólar arrancó la semana en alza y superó los $1.400 en bancos

El dólar oficial cerró este lunes en $1.345 para la compra y $1.385 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $25 respecto del cierre del viernes. En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó en $1.390,888 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.407.

De este modo, el dólar oficial inició la semana en alza, en el marco de versiones contrapuestas sobre la intervención en la compra de divisas que generan confusión y alientan la suba.

El dólar opera con fuertes alzas en todas sus cotizaciones, en un mercado marcado por la incertidumbre política y los rumores sobre una posible intervención oficial para contener la suba.

El dólar “blue” se cotizaba esta tarde en $1.350 para la compra y $1.370 para la venta, con una suba de 1,89% en la jornada. Por su parte, el dólar mayorista se ubicaba en $1.372 con una suba de 2,2%.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 1,7% hasta $1.380,11 y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un avance de 2,1% hasta los $1.384,26.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el viernes en US$39.966 millones.

FUERTE CAÍDA DEL INGRESO DE DÓLARES

La liquidación de divisas de los agroexportadores cayó en agosto 25% a US$ 1.818 millones con relación al mismo mes del año pasado y 55% frente a julio, mes que se había constituido en un récord, según informó la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

Este resultado se explica porque en julio se liquidó la exportación de cereales de junio, que alcanzó un pico dado el incentivo que generó la baja temporal de retenciones que tuvo vigencia hasta el 30 de ese mes.

De esta forma, en ocho meses, el sector generó ingreso de dólares por US$ 21.339 millones, que resulta un 32% superior al mismo período de 2024.

“El mes de agosto se caracteriza por menores ventas hacia la exportación y una baja de registros con relación a los meses plenos de cosecha gruesa”, señalaron desde las entidades.

A su vez, añadieron que “la baja permanente de derechos de exportación ha permitido mantener un flujo de granos hacia la exportación y el procesamiento industrial exportador que posibilitó ingresos mejores de divisas a los inicialmente previstos”.

