El dólar arrancó el año en alza, en el debut de las nuevas bandas cambiarias

Imagen Ilustrativa.

En el debut de las nuevas bandas cambiarias, el dólar arrancó el año con alzas en todas sus variantes. La flotación cambiaria pasó a actualizarse según la inflación de noviembre, que fue del 2,5%, en forma gradual a lo largo de enero. En lugar de actualizarse al 1% mensual como hasta ahora, el techo y el piso de flotación pasarán a moverse al ritmo de la última inflación dada a conocer por el Indec.

A lo largo de enero, así, la banda superior subirá progresivamente un 2,5% por ser ese el IPC de noviembre. En febrero, el índice de referencia será el de diciembre, y así sucesivamente.

Este viernes el techo de la banda pasó desde $1.526,1 del martes pasado al actual $1.529. El último día de enero la banda llegará a $1.564.

El mercado mayorista, que es el que se toma como referencia para observar la distancia con el tope de la banda, reaccionó con un incremento del 1,7%, que lo llevó a los $ 1.475.

El 2025 había terminado con un precio en ese segmento de $1.457. Así se ubica 56 pesos abajo del techo de la banda del día. Para el ahorrista, en el Banco Nación hubo un aumento de 15 pesos que lo llevó a cerrar en $ 1.495. Así se acerca a los $1.500 que había tocado por última vez en la primera semana de noviembre de 2025.

También registraron avances en torno al 1% los dólares financieros: el MEP orillaba los $ 1.504 mientras que el contado con liquidación operaba cerca de los $ 1.539. Por su parte, el dólar blue se cotizó en $1530 (para la venta) y $1510 (para la compra).

Las reservas brutas internacionales subieron USD 1.934 millones, hasta los USD 43.099 millones, pero por movimientos habituales de inicios de mes en el sistema financiero.

Con este nuevo esquema para el dólar, el Banco Central espera sumar más divisas que le permitan reforzar las reservas. En una semana, el gobierno debe cumplir con el pago de vencimientos de deuda por US$4.200 millones. El equipo económico todavía debería reunir la mitad de esos fondos, para lo cual podría acudir a un REPO con bancos internacionales.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

