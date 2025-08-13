El Día del Niño: Un tributo a la creatividad y a la imaginación de los más pequeños

En agosto se celebra el “Día del Niño”, o “Día de las Infancias”, para ser más precisos el 17 de agosto. Por eso hoy te presentaremos una guía completa para que puedas elegir regalar la tablet para niños o niñas fanáticos de la tecnología.

Elegir una tablet para niños es una decisión importante que equilibra diversión, aprendizaje, seguridad y presupuesto, ¡Claro!

Para esto, lo primero que tenés que saber es que, a diferencia de una tablet para adultos, los modelos para niños deben ser más resistentes todavía, tener una interfaz amigable y sobre todo deben ofrecer un entorno controlado.

Algunos aspectos importantes que hay que considerar sobre tablets para niños

Uno es el tamaño de la pantalla, porque influye directamente en la experiencia del uso y en la portabilidad. Por lo tanto, de 7 u 8 pulgadas es el tamaño justo. Este modelo tiene las medidas más recomendadas para niños o niñas pequeñas de 3 a 7 años, porque son ligeras, fáciles de sostener con sus manos y porque son cómodas para llevar en un bolso o mochila.

También están las tablets de 10 pulgadas, ideales para niños mayores de 8 años en adelante y para un uso compartido con toda la familia. Estas tablets ofrecen una experiencia más inmersiva para jugar y ver películas y son más adecuadas para tareas escolares que requieren mayor visualización de contenido.

Cuatro detalles que tenés que tener en cuenta antes de darle una tablet a un niño o niña

-Los filtros de contenido, porque impiden el acceso a sitios web, aplicaciones o videos inapropiados para la edad del niño.

-El control de compras y descargas, porque permite bloquear las compras dentro de las aplicaciones y requieren tu aprobación para descargar nuevo software, logrando así evitar gastos inesperados.

-El perfil de usuario, la mayoría de las tablets permiten crear un perfil específico para el niño con sus propias aplicaciones y configuraciones.

-La duración de la batería, una buena autonomía es esencial para viajes largos o para un uso sin interrupciones durante el día y como mínimo de 8 a 10 horas.

Una breve comparativa de tablets para niños en Argentina y para este agosto de 2025

Primero están las tablets básicas, este puede ser el punto de partida justo para empezar. Son tablets pensadas para un uso casual como ver videos, jugar con aplicaciones más sencillas y explorar un entorno digital controlado. ¡Buena, bonita y barata!

En segundo lugar las tablets para estudiantes, son tablets de gama media y pueden estarun pasito más allá de las básicas. Son modelos que ofrecen un mejor rendimiento, mayor espacio de almacenamiento y están orientados a un uso más prolongado con fines educativos como tareas escolares y aplicaciones de dibujo o escritura.

Algunos modelos de referencia pueden ser la tablet TCL NEXT PAPER 11” con funda Flip; es de diseño liviano y sirve para usar en la diaria, la tablet Samsung Galaxy Tab A9 + 11”; compañera incondicional para emprendimientos escolares o para divertirte, y por último la tablet TCL Tab 10 Gen 2 10.4”; un modelo que se adapta a cada niña o niño por su practicidad.

Además, también están las tablets con lápiz (stylus) para la creatividad y el estudio de cada niño o niña. Una categoría pensada para niños con un interés en el arte digital, el diseño o la toma de apuntes, porque el lápiz (stylus) abre un mundo de posibilidades desde dibujar hasta resolver problemas de matemáticas a mano alzada.

En resumen, al elegir una tablet para niños tenés que priorizar la resistencia física y los controles parentales por encima de las especificaciones de alta gama. Una pantalla de tamaño adecuado y una buena duración de batería son la clave para una experiencia positiva y duradera.

