El déficit comercial con Brasil se mantiene elevado y en octubre superó los USD400 millones

El déficit comercial con Brasil se mantiene en terreno elevado con exportaciones en caída e importaciones que comienzan a moderarse, según un informe de la consultora Abeceb. En octubre, la Argentina volvió a mostrar un rojo significativo en su balanza comercial bilateral con Brasil de USD 401 millones, cuando en igual mes del año pasado había registrado un balance negativo de USD 119 millones, lo que representa una diferencia de USD 282 millones.

Se debe a que las exportaciones argentinas a Brasil en octubre totalizaron USD 1.238 millones y cayeron 13,5% interanual, mientras que las importaciones alcanzaron los USD 1.639 millones, mostrando un crecimiento interanual de 5,7%.

El flujo comercial bilateral total (es decir, el agregado del comercio que incluye importaciones y exportaciones) alcanzó los USD 2.878 millones, una baja de 3,5% superior al de igual mes del 2024, lo que representa la primera baja desde agosto de ese año.

El principal sector que traccionó el comercio exterior bilateral fue el automotriz, que dio cuenta de un 69% del descenso de las exportaciones: las ventas del sector a Brasil cayeron USD 133 millones, mientras que el total de ventas lo hizo USD 193 millones, aunque con subas en las exportaciones del agro (USD 43 millones entre trigo y lácteos) para compensar.

Respecto de las importaciones, el rubro automotriz también tuvo una dinámica determinante al momento de explicar las variaciones ya que las compras del sector crecieron USD 67 millones, casi tres cuartos del total (USD 89 millones).

Un factor que morigeró este impacto fue la contracción de USD 22 millones en las compras de energía eléctrica en el mismo mes.

IMPORTACIONES

Las importaciones argentinas desde Brasil totalizaron USD 1.639 millones en octubre, y mostraron una suba de 5,7% interanual, la más baja en catorce meses aunque en parte esta desaceleración refleja una comparación con bases de comparación más elevadas.

En el acumulado de 10 meses del año, las importaciones han crecido un 40,3% acumulado respecto a igual tramo de 2024, lo cual lo pone como el período de diez meses con mayor crecimiento importador en 15 años (desde el 53,0% de 2010, excluyendo la recuperación post-pandemia).

El sector automotriz mostró un fuerte dinamismo en el mes, con los principales rubros creciendo a tasas aceleradas. En detalle, el rubro de vehículos automóviles para transporte de mercancías lideró con una suba de 45,5% interanual (a USD 111,2 millones), mientras que las compras de vehículos de carretera crecieron un 21% interanual alcanzando USD 64,2 millones.

En tanto, los vehículos automóviles de transporte de pasajeros se incrementaron un 6,4% anual y llegaron a USD 312,4 millones, mientras que las compras de partes y accesorios de vehículos automóviles se mantuvieron casi estables con una suba de 1,7% interanual, a USD 156,5 millones.

Esto responde a una dinámica dual del mercado automotriz argentino: mientras que la venta de vehículos nacionales cayó en lo que va del año, la venta de autos importados (mayormente provenientes de Brasil) sigue creciendo para abastecer un mercado local total que se expandió al 60%.

Las compras del agro bajaron significativamente, con una reducción en las importaciones de soja del 100%, de USD 11,3 millones en oct-24 (es decir, un 0,7% del total) a USD 0,0, mientras que las compras de cacao en polvo, manteca y pasta de cacao bajaron un 35% a USD 21,5 millones.

Por otra parte, se vio un fuerte descenso en las compras de energía eléctrica en el mes, que cayeron un 37,2% anual y alcanzaron USD 36,39 millones.

EXPORTACIONES

En tanto, las exportaciones argentinas a Brasil alcanzaron USD 1.238 millones en el décimo mes, registrando una caída en la comparación anual de 13,5% interanual, significativamente mayor que la baja de 2,8% en septiembre y en línea con las fuertes reducciones de 11,8% en agosto y de 8,2% en julio.

En el acumulado de 2025, las exportaciones han caído un 3,2% interanual, una baja comparable con la contracción de 3,9% en ene-oct de 2019.

El sector automotriz mostró un desempeño exportador netamente negativo en el mes, con una baja de 36,1% interanual en el principal rubro, el de vehículos de pasajeros, que pasó de representar USD 292,3 millones en oct-24 a USD 186,8 millones el último mes.

En tanto, las ventas de vehículos automotores para el transporte de mercancías se contrajeron un 7,1% anual a USD 358,7 millones, contra USD 386 millones doce meses atrás.

El bajo dinamismo de las exportaciones de vehículos respondió principalmente a los cambios en la producción en Argentina, ya que se dejaron de producir localmente modelos como Nissan Frontier y la Taos de Volkswagen (que abastecerán destinos de exportación que cubría Argentina desde México), así como las demoras de modelos importantes para lograr la certificación para entrar al mercado brasileño.

En contraste, el agro mostró una dinámica más positiva, con una suba de 53,3% interanual en las exportaciones de trigo, que alcanzaron USD 85,9 millones, mientras que las ventas de leche, crema de leche, y lácteos excepto manteca o queso crecieron un 48,6% anual, a USD 44,93 millones.

PERSPECTIVAS

Con este dato, el déficit comercial bilateral con Brasil alcanzó en los primeros diez meses del año USD 5.098 millones, contra un déficit de USD 175 millones en igual periodo del año pasado, esto es una diferencia de nada menos que USD 4.922 millones.

En la comparación histórica, no se registraba un déficit comercial con Brasil en enero-octubre acumulado superior a USD 5.000 millones desde 2017, tal que el dato actual es el segundo más alto desde 1999.

Este fuerte déficit era en buena medida esperable en un contexto de recuperación económica, mayor apertura y cambios en el mix de productos en varios sectores.

Para el último bimestre del año, no visualizamos un cambio de tendencia significativa del comercio bilateral, en un contexto de un tipo de cambio real que se mantendría relativamente estable en un contexto de mantenimiento del esquema de bandas y un nivel de actividad en moderada recuperación.

La elevada base de comparación para las importaciones del cuarto trimestre de 2024 augura tasas de crecimiento más moderadas que las evidenciadas en el primer tramo del año. Con todo, el 2025 cerraría con un déficit bilateral total que estimamos en los USD 6.000 millones.

Por su parte, del lado brasileño, se espera un cuarto trimestre de actividad más moderada en un contexto de tasas que siguen en terreno elevado (15%), inflación lentamente en baja presionando sobre los salarios, y conflicto comercial con Estados Unidos.

Un factor favoreciendo la balanza comercial es que el real, gracias al fuerte diferencial de tasas con el resto del mundo, se ha apreciado un 12% nominal en lo que va del año. Por ende, el tipo de cambio real bilateral con Brasil ha mejorado un 35% desde 2024.

