Por debajo de la inflación: El costo de la construcción subió 1,4% en diciembre

Imagen Ilustrativa.

El nivel general del Índice del costo de la construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires registró una suba de 1,4% en diciembre respecto al mes anterior, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). De esta manera, el 2025 cerró con un aumento del 22,9%.

La información indica que este resultado es consecuencia de las alzas en el capítulo “Materiales” (1,6%), “Mano de obra” (1,3%) y “Gastos generales” (1,3%).

“Mano de obra” incorpora el acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), aplicable a las categorías laborales previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo 76/75 desde diciembre 2025, sumado a una asignación no remunerativa y extraordinaria.

Asimismo, el aumento en las categorías laborales impacta en el capítulo “Gastos generales”, debido a que este contiene el ítem “Sereno”, que se encuentra enmarcado dentro de la resolución.

“Gastos generales” incorpora los nuevos valores tarifarios que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) aprobó en las tarifas eléctricas a partir del 1 de diciembre a las distribuidoras Edenor y Edesur, en el marco de las revisiones tarifarias integrales de ambas empresas.

A su vez, incluye una actualización autorizada de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía, en los valores de consumo y conexiones de agua y cloaca.

También incorpora una actualización autorizada por el ente regulador Enargas en los valores de todos los conceptos de la conexión de gas, según detalló el INDEC.

EL AUMENTO DE CADA ITEM 

-Movimiento de tierra: 32,4%.

-Estructura: 20,5%.

-Albañilería: 24,4%.

-Yesería: 16,9%.

-Instalación sanitaria y contraincendios: 16,8%.

-Instalación de gas: 18,7%.

-Instalación eléctrica: 22,2%.

-Carpintería metálica y herrería: 27,6%.

-Carpintería de madera: 29,4%.

-Ascensores: 31%.

-Vidrios: 19,7%.

-Pintura: 15,7%.

-Otros trabajos y gastos: 24,1%.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

