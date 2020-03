El coronavirus y los animales domésticos

Que dos perros murieron en Hong Kong por coronavirus, es una Fake News, de acá a la China. Con títulos engañosos, algunos medios difundieron la idea de que las mascotas también podían infectarse. Sin embargo, avanzando en la lectura de dichos artículos, explicaban que la muerte había sido provocada por otras enfermedades y que no se sumaban a las víctimas de la pandemia.

Según explica el veterinario Omar Robotti (MP 1309) en un comunicado en Facebook, "solo dieron positivo a bajos niveles a una prueba de hisopado nasal, ¿qué significa esto? que los perros por sus hábitos de olfatear, estuvieron en contacto con el virus, éste se adhirió a sus mucosas, pero no produjo la enfermedad, porque el perro o el gato no son especies a las cuales afecta o enferma el Covid-19". Por eso, no es necesario alarmarse al recibir estas informaciones falsas, más bien es fundamental mantener la calma, entendiendo que la ciencia ha demostrado que el virus no los alcanza y que su único rol en esta cuarentena es el de la compañía mutua con los "amigos de cuatro patas".

Robotti, quien además es Diplomado en Etología Clínica, explica que los animales domésticos padecen sus propios coronavirus, es decir que son específicos de cada una de las especies. En el caso de los canes, "padecen de una enfermedad provocada por un tipo de coronavirus que provoca enteritis viral con diarrea, vómitos y fiebre, como síntomas principales", explica. Mientras que el de los felinos "provoca una enfermedad llamada Peritonitis Infecciosa Felina (PIF). Se puede presentar de tres formas: la PIF efusiva (peritonitis), la PIF Parenquimatosa o no efusiva (que afecta a distintos órganos), y la tercera, es la PIF combinada con las dos anteriores. La mayoría de los casos provoca fiebre y otros síntomas inespecíficos como decaimiento e inapetencia, confundiéndose con otras enfermedades. Por lo general, es de evolución lenta, y a veces, cuando se llega al diagnóstico de PIF ya es demasiado tarde por su diseminación en todo el organismo del gato. Este tipo de enfermedad afecta a otros órganos, como lo son los riñones provocado insuficiencia renal, en el hígado hepatitis, patologías oculares (desprendimiento de retina, hipema, etc.), en el Sistema nervioso (paresia posterior, convulsiones, parálisis, etc.)y en el aparato reproductor de la hembra, produce infertilidad, aborto. Es una enfermedad multisistémica" .

En el gráfico el veterinario Robotti describe las diferencias entre los coronavirus según la especie. Foto Gentileza Facebook Conducta Animal Córdoba.

