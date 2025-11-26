De las competencias al escenario: el cordobés campeón de freestyle que se animó a actuar

Larrix es campeón de freestyle. De las plazas cordobesas, saltó a competencias nacionales e internacionales, forjando su camino con las rimas. Mientras empezaba a cumplir su sueño de rapear, un mensaje por Instagram lo desafío a algo nuevo. Una productora lo invitaba a sumarse al elenco de una obra de teatro musical, “El principio el fin”, inspirada en el rapero venezolano Canserbero (1988-2015). Aceptó con la seguridad de que su vocación principal es la de freestyler.

“Creo que ya estaban convencidos de qué papel querían que actúe y la verdad, ahora que pasó el tiempo, entiendo por qué, porque encontré ciertos parecidos en el uso del humor o algunas formas de pensamiento que compartimos, así que supongo que ellos también lo vieron. Me pareció muy bello todo como propuesta, así que me subí rápido al barco”, le cuenta a Enredacción con dos funciones encima.

El estreno fue en CABA, luego siguió Rosario y ahora llega a su Córdoba natal. “Me encanta que venga a casa. A Buenos Aires había viajado mi viejo nomás a verme pero ahora van a ir varios seres queridos y amigos, así que eso lo hace muy lindo”, dice días antes de la presentación en el Quality Espacio. Además, cuando sus compañeros de obra arriben a la ciudad podrá oficiar de guía turístico, como vecino de Barrio Kenedy, conoce de memoria esas cuadras de la zona sur.

¿En qué te desafió subirte al escenario pero con una obra de teatro musical?

Me desafió muchísimo porque nunca me había subido al escenario requiriendo de tanto estudio. La única experiencia que tenía de una performance de memoria fue la Liga Bazooka de batallas escritas, pero era muchísima menos duración, menos letra. En cambio, una obra de teatro musical implica un estudio previo muy grande, aprender muchísimo de actuación. El gran desafío fue todo lo que tenía que memorizar, no solo letras, sino recorridos, canciones con tempos súper específicos. Todo ese aprendizaje me encantó y fue esforzado.

¿El Larrix actor llegó para quedarse?

Me encantaría, porque está siendo una experiencia muy linda, después hay que ver cuántas posibilidades tengo en el futuro. Supongo que dependerá de mi rendimiento, de cuánto puedo aprender, de cuánto se pueda trasladar a los escenarios, pero por ahora yo me estoy divirtiendo un montón y con lo que estoy viviendo ya estoy muy feliz. Ojalá tenga más experiencias así, más obras, más momentos de actuación porque me lo paso muy lindo.

¿Tenías curiosidad por la actuación?

Me gusta mucho, incluso estudié algo de artes audiovisuales en Córdoba, no llegué a egresar. Hice un par de añitos, ahí nomás ascendí a FMS (Freestyle Master Series) y me enfoqué totalmente en freestyle, pero el cine y lo actoral son como un disfrute para mí, un gran hobby. Me he imaginado alguna vez que lindo sería actuar pero nunca algo tan concreto, era una ilusión. Cuando me llegó esta propuesta, dije vamos a ver si es por acá y por ahora vamos lindo

El personaje tiene humor como vos eso ¿es el sello cordobés?

Sí, tiene sus cosas de cordobés, sin duda. Bastante sentimental, atravesado por el contexto que está viviendo, de sangre caliente y divertido, también tiene sus momentos de fuerza, de coraje, por ahí hay algo cordobés.

¿Qué valor tiene el freestyle como expresión musical”

Muchísimo, incluso va más allá de la expresión musical porque muchas veces está funcionando como hogar para un montón de gente. En las plazas se fomenta un sentimiento de familia, de unión, de fraternidad. El rap lleva a eso, a que un montón de pibes, que capaz no se conocen, se encuentran reunidos por una pasión en común y eso los hermana de una manera inesperada. Entonces, es una expresión cultural, con valores y una historia. Y también permite mucha conexión con uno mismo, porque a través de la música se proyectan emociones e ideas.

La obra está inspirada en Canserbero ¿qué destacás de él?

Por sobre todas las cosas su mensaje. Para mí, es el rapero de habla hispana que ha tenido el impacto cultural más grande en la historia. Es tremendo como después de su muerte sigue inspirando a muchísimos raperos. También a artistas que capaz no se dedican al rap puntualmente, pero desde la admiración encuentran puntos en común, como “El principio del fin”, mucha gente del teatro con formaciones más actorales y de la danza, se empapan de la historia y la viven de una manera especial, y eso solo lo puede generar un artista que ha llegado a dónde llegó Canserbero. Hay todo un mensaje en sus letras, donde habla de amor, de tragedia, de los peligros de la ambición, pero algo que yo encuentro de una manera tremenda es la parte contestataria, la parte consciente, la parte más revolucionaria incluso. Hay toda una mirada acerca de cómo funciona la sociedad, los grupos de poder, las autoridades, y la mirada de este artista más desde el pueblo, desde el llano, algo que se encuentra en muy pocos raperos.

Sinopsis

“El Principio del Fin” es una obra de teatro musical que fusiona rap, danza, poesía y actuación para contar la historia de un grupo de jóvenes atravesados por la desigualdad, la violencia y la necesidad urgente de expresarse. En este universo crudo y real, el hip hop es mucho más que estilo: es resistencia, identidad y revolución.

Con una propuesta estética potente, creada de forma colectiva por artistas emergentes de distintas disciplinas, la obra interpela, sacude y deja huella.

Inspirada en la música de Canserbero.

PARA AGENDAR

Domingo 30 de noviembre, a las 20, en Quality Espacio, Avenida Cruz Roja 200, Córdoba.

